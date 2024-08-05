إصابة ضابط وجندي إسرائيلي بسبب سقوط مُسيرات تابعة لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع إصابات بين صفوفه؛ جراء سقوط مُسيرات على المستوطنات الشمالية، والتي أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عنها فجر اليوم الاثنين.

وأُصيب ضابط وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، بجروح متوسطة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

وأكد جيش الاحتلال أنه على إثر التنبيهات التي تم تفعيلها خلال الساعة الأخيرة في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت الأراضي اللبنانية.

وتم إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية باتجاه الأهداف، ورصد سقوطها في منطقة قرب أيليت هاشاحر، بحسب الإعلام الإسرائيلي، ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة نتيجة السقوط.

وأعلن حزب الله اللبناني عن قيامه باستهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة إيليت الإسرائيلية، بسرب من الطائرات المُسيرة.

وأكد حزب الله اللبناني أن ضرباته حققت إصابات مباشرة، موقعين قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الحزب في بيانه الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تلك التحركات تأتي لدعم الشعب الفلسطيني؛ وردًا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها الاحتلال في بلدات البزورية ودير سريان والخولة.