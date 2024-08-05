ننشر أبرز عناوين وكالات الأنباء العربية والعالمية خلال الساعات الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الالكترونية أبرز العناوين التي تصدرت وكالات الأنباء العالميه والعربية خلال الساعات القليلة الماضية كالتالي:

البيت الأبيض يعلن عن إجتماع لبايدن الإثنين مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

بلينكن أخبر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بأن حزب الله سيهاجم إسرائيل خلال الـ24 ساعة القادمة.

إعلام إسرائيلي: في حال إندلاع الحرب مع حزب الله ستنقطع إمدادات المياه لأيام وسنشهد قطع خطوط الهاتف الأرضي واتصالات الهاتف المحمول.

إعلام إسرائيلي: أكثر من 150 ألف إسرائيلي عالقون خارج البلاد بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.

"سي إن إن": بلدية القدس نصحت السكان في بيان بتنظيف وتجهيز ملاجئهم محذرة من أنه يتعين عليهم أن يتمكنوا من الوصول إلى الملاجئ في غضون 90 ثانية.

هيئة البث الإسرائيلية: حركة حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل حتى بعد 303 أيام من الحرب.