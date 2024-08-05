الجامعة العربية تفتتح برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح السفير محمد صالح العجيزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.

ورحب السفير العجيزي بالطلاب المشاركين بالبرنامج والذي يبلغ عددهم 130 طالبا وطالبة من جنسيات عربية متنوعة (مصر- فلسطين – الأردن – سوريا – العراق – البحرين – السعودية – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – لبنان ) تم توزيعهم على فترتين تدريبيتين تمتد كل فترة لمدة شهر واحد.

ويضمن البرنامج التدريبي، أسبوعا تعريفيا وتأهيليا، ثم يتم توزيع الطلاب على قطاعات وإدارات الأمانة العامة للتدريب الميداني، لاكتساب الخبرات العملية.

حضر الافتتاح وزير مفوض حمود جاسم الماجد مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل، وكلاً من "ياسر أبو سيدو، وشريف صلاح الدين" مسؤولا برنامج التدريب.

جدير بالذكر، أن البرنامج يضم معسكرا تدريبيا تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهدف منه التعريف بمنظمات الجامعة العربية ومؤسساتها.

ويضم الأسبوع التعريفي، عددا من الجلسات التعريفية بآلية العمل بجامعة الدول العربية، يقدمها نخبة من مدراء الإدارات والموظفين بالأمانة العامة، للطلاب؛ لتعريفهم بكل ما يخص طبيعة عمل القطاعات المتعددة للجامعة، والمجالس الوزارية، والإدارات.