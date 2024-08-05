150 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج.. مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية، أن هناك نحو 150 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج بسبب إلغاء شركات طيران رحلاتها إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبًا فيه، وهدفنا إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء والأموات.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، سنعيد جميع "المحتجزين" ولن نستكين في كل مناطق القتال حتى تحقيق النصر، وسنبادر للهجوم في كل مناطق القتال حتى تحقيق النصر، لافتًا إلى أن السيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا أمر مهم جدًا لنا، كما أشار إلى أن إيران وشركاءها يحاولون تطويقنا بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات.

وكذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة للرد على أي هجوم برًا وجوًا.

ووجّه جالانت، تهديدًا إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلًا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو، كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة، إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمنًا باهظًا"، حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.