عاجل ..حزب الله: نفذنا هجوما جويا على مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة إيليت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، تنفيذه هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت.
وقال في بيان اليوم الإثنين: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شَنَّ مقاتلونا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت.
وأشار إلى أن العملية استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى.