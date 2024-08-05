عاجل ..حزب الله: نفذنا هجوما جويا على مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة إيليت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، تنفيذه هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت.

وقال في بيان اليوم الإثنين: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شَنَّ ‏‏مقاتلونا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‏‏الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت.

وأشار إلى أن العملية استهدفت أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى.

