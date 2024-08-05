متظاهرو بنغلادش يطالبون رئيسة الوزراء بالاستقالة مع ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت اشتباكات الأحد بين مئات آلاف المتظاهرين البنغلادشيين الذين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وأنصار حزب رابطة عوامي الحاكم، ما أسفر عن مقتل العشرات في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات.

وتحولت التظاهرات التي بدأت الشهر الماضي ضد وضع نظام حصص لوظائف الخدمة المدنية إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ تولي الشيخة حسينة السلطة قبل 15 عاما، لتتوسع لاحقا إلى دعوات تطالب باستقالة رئيسة الوزراء البالغة 76 عاما.

وأفادت تقارير بمقتل نحو 77 شخصا الأحد، بينهم 14 شرطيا، خلال صدامات استخدمت فيها عصي وسكاكين بينما أطلقت قوات الأمن النار، ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات في تموز/يوليو إلى أكثر من 283.

وأوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أن حصيلة قتلى الأحد يمكن أن تتخطى 90 قتيلا.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين هاجموا عناصرها، بما في ذلك اقتحام أحد مراكزها في بلدة اينايتبور شمال شرق البلاد.