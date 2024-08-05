خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس«أونلاين»

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد صلاح

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين إمكانية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 عبر الإنترنت التى تعبر عن استهلاك يوليو ٢٠٢٤، وذلك من خلال الدخول على شركات التوزيع لكل منطقة.

ويستعرض "مصراوى" خلال السطور التالية طرق الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لإستهلاك شهر يوليو 2024 الذى يتم تحصيله خلال أغسطس الجارى..

تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 بالدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم اختيار شركة التوزيع التي تتبعها منقطتك، وهي:_

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركـة القنـاة لتوزيـع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ثم بعد اختيار الشركة التي تتبعها المنطقة التي تقيم بها اضغط على «الاستعلام عن الفواتير».

-ثم بعد ذلك أدخل رقم العداد.

-ثم الضغط على «استعلام».

-ستظهر فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 مع تفاصيلها.

كما يمكن الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف عبر الدخول على تطبيق «كهرباء مصر» بعد تحميله من متجر Google Play أو App Store، وتبدأ الخطوات بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المسجل لدى شركة الكهرباء، ثم الضغط على«الاستعلام عن الفواتير».