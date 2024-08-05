النشرة: حذر شديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن يستمر الحذر الشديد مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب في مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.
هذا ولم يفارق الطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا بطلعاته الاستكشافية عن أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح.
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