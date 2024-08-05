البنتاغون: أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي تعزيزات القوات الأمريكية الردعية للدفاع عن إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت دعم واشنطن لأمن إسرائيل، وبحث معه تعزيزات القوات الأمريكية الردعية للدفاع عن إسرائيل وشدد أوستن على تهدئة التوترات وأعرب عن دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الاسرى. وفي وقت سابق، أمر أوستن بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الدفاع الاميركية أن "الجيش الأميركي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، كما كشفت عن إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.

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