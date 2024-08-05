ستارمر: مشاغبو اليمين المتطرف سيندمون على ضلوعهم بأسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنوات

حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محتجي اليمين المتطرّف من أنهم "سيندمون" على ضلوعهم في أسوأ أعمال شغب تشهدها إنكلترا منذ 13 عاما، وتندلع لليوم الخامس على خلفية مقتل فتيات في مدرسة للرقص.

وحطّم متظاهرون ملثّمون مناهضون للمهاجرين نوافذ في فندق يستخدم لإيواء طالبي اللجوء في روثرهام، في جنوب يورشكير.

وقالت الشرطة إن فندقا ثانيا معروفا بإيواء طالبي لجوء كان هدفا لأعمال عنف مساء الأحد قرب برمنغهام في وسط إنكلترا.

وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضلّلة عن عملية طعن جماعي شهدتها الإثنين الماضي بلدة ساوثبورت الواقعة في شمال غرب إنكلترا، إلى بلدات ومدن عدة حيث اشتبك متظاهرون مناهضون للهجرة مع الشرطة.

وتابع ستارمر في كلمة متلفزة "أؤكد أنكم ستندمون على المشاركة في هذه الاضطرابات، سواء مباشرة" أو عبر "تأجيج هذه التحركات عبر الإنترنت".