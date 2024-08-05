طائرة أمريكية تتعرض لصاعقة برق من طراز إيرباص إيه 330

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت طائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا للطيران لصاعقة برق أثناء وجودها في الجو، وفقًا لشركة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وتم تحويل مسار الرحلة، التي كانت مُتجهة إلى روما في إيطاليا، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، قادمة من بوسطن بولاية ماساتشوستس، إلى مطار بوسطن لوجان الدولي، بعد أن أبلغ الطاقم عن صاعقة بعد الإقلاع.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، هبطت في بوسطن في الساعة 7:20 مساءً بالتوقيت الشرقي بأمان، ومن دون وقوع حوادث أخرى.

واعتذرت شركة دلتا للمسافرين عن التأخير، وقالت إنهم يعملون على توصيل العملاء إلى وجهتهم النهائية في أسرع وقت ممكن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها ستحقق في الأمر، مشيرة إلى أن اللوائح تتطلب أن تكون الطائرات التجارية مصممة لتحمل ضربات الصواعق.