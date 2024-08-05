إسرائيل تدرس توجيه ضربة استباقية ضد إيران

ياسر رشاد - القاهرة - تدرس السلطات الإسرائيلية الصهيونية توجيه ضربة استباقية ضد إيران في حال أصبح هجوم طهران وشيكاً، حسبما أعلنت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الاثنين الموافق 5 أغسطس.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "إسرائيل ستفكر في توجيه ضربة استباقية لردع إيران إذا اكتشفت أدلة قاطعة على أن طهران تستعد لشن هجوم".

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من أمس الأحد اجتماعا مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء "عقد في ظل الاستعدادات لهجمات متوقعة على إسرائيل من قبل إيران وحليفها اللبناني حزب الله".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصادر لم يذكرها أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة الدول السبع أن إيران وحزب الله يمكن أن تشن هجوما على إسرائيل خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادره أن "إيران وحليفها اللبناني حزب الله تعهدا بالرد على اغتيال إسرائيل للزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران"، مشيرا إلى أن "بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سيردان على ذلك".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات لكنه أكد أنها قد تبدأ في وقت مبكر من الـ24 إلى 48 ساعة القادمة - أي في وقت مبكر من يوم الاثنين، بحسب الموقع.

وفي 31 يوليو، أعلنت حركة حماس الفلسطينية مقتل هنية في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، حيث حضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وذكرت قناة الحدث التلفزيونية أن هنية قُتل في غارة صاروخية مباشرة، وتعهد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن مقتل هنية لن يمر دون رد.