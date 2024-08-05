استشهاد فلسطينية في جنين صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مستشفى ابن سينا في جنين ، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الجريحة وفاء نايف زهدي جرار (50 عاما)، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزلها قبل نحو شهرين، وفقا ل" وفا".

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت جرار من منزلها في 21 أيار الماضي خلال عدوانها على جنين ومخيمها، وأعلنت إصابتها لاحقًا، ونقلها إلى مستشفى (العفولة) الإسرائيلي، وإصدار أمر اعتقال إداري بحقها لمدة أربعة أشهر، إذ أدت الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها إلى بتر ساقيها من أعلى الركبة، هذا فضلا عن جملة الإصابات في جسدها، والمشكلات الصحية التي نتجت عن ذلك.