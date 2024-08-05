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امريكا: نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الاوسط يهدف لتهدئة التوتر

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ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي؛ بهدف تهدئة التوتر في المنطقة، بحسب "رويترز".

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت، أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني.

وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية ولم تنف ذلك.

وتتصاعد المخاوف من أن تتحول الحرب التي تشنها إسرائيل على المقاتلين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، استمرار دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بحسب ما نشره "أوستن" على حسابه في موقع "إكس".

وأضاف وزير الدفاع "أوستن" أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، وأنه ناقش تحركات القوة الدفاعية الأمريكية، والتركيز على حماية القوات الأمريكية، وشدد على أهمية الجهود الجارية لتهدئة التوترات في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي شدد على أن المزيد من التصعيد ليس أمرًا حتميًا، وأن جميع دول المنطقة ستستفيد من خفض التوترات، بما في ذلك إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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