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البنتاغون: أوستن أكد لوزير الجيش الإسرائيلي دعم واشنطن لأمن إسرائيل

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ياسر رشاد - القاهرة - قال البنتاغون، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث تحدث اليوم مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت لتأكيد دعم الولايات المتحدة القوي لأمن إسرائيل وما اعتبر أن ما تفعله حقها في الدفاع عن النفس ضد التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني والحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران.

وأضاف: ناقشا التحركات التي تتخذها وزارة الدفاع لتعزيز حماية القوات الأميركية ودعم الدفاع عن إسرائيل وردع وتهدئة التوترات الأوسع في المنطقة.

كما أعرب  أوستن عن دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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