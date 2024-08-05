النشرة: مسيّرة اسرائيلية استهدفت محيط الجبانة قرب الساحة في ميس الجبل ووقوع اصابات

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيّرة اسرائيلية استهدفت محيط الجبانة قرب الساحة في بلدة ميس الجبل، مما أدى الى وقوع عدد من الاصابات، تم نقلها الى مستشفى تبنين.
وكان الطيران الحربي المعادي أغار عند الساعة 4,15 فجراً ، على بلدة كفركلا .
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