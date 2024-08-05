أ ف ب: 300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "سقوط 300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش".
,بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصاً الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
ويستند هذا التعداد الى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. ويتوقع أن تستأنف الاحتجاجات الإثنين وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة في دكا، مترافقاً مع دوريات على الطرق الرئيسية وقطع تلك المؤيدة الى مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي يطالب المحتجون باستقالتها بعد 15 عاماً في السلطة.
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