حملة هاريس تطلق برنامج "جمهوريون مع هاريس" لجذب أصوات الناخبين الذين لا يحبذون ترشيح ترامب

أطلقت حملة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس برنامج "جمهوريون مع هاريس"، بهدف اجتذاب أصوات الناخبين الجمهوريين الذين لا يحبذون ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب هاريس، فإن البرنامج سيكون عبارة عن "حملة داخل حملة"، باستخدام جمهوريين معروفين لتنشيط شبكاتهم، مع التركيز بشكل خاص على الناخبين الأساسيين الذين دعموا سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بنشاطات هذا الأسبوع في أريزونا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

وأوضحت الحملة أن الجمهوريين الذين يدعمون هاريس سيظهرون أيضاً في التجمعات مع نائبة الرئيس ومرشح حملتها لمنصب نائب الرئيس، الذي سيعلن اسمه الأسبوع المقبل.