الاحتلال يحرق أجزاء من سوق الخضار المركزي في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الصهيونية حملات اعتقال، فجر اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين، وتسببت باحتراق أجراء من سوق الخضار المركزي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وانتشرت في محيط "مقام يوسف"، بذريعة تأمين اقتحام المستعمرين للمقام، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.



الاحتلال يتعمد سحب الإطارات المشتعلة داخل سوق الخضار



كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف في المنطقة، كما تعمدت جرافة الاحتلال بسحب إطارات مشتعلة في الشارع إلى داخل سوق الخضار المركزي، ما أدى إلى اشتعال النار في أجزاء منه وتضررها بشكل كبير.



الاحتلال يطلق الغاز السام اتجاه طواقم الاطفاء



وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اعاقت عمل طواقم الإطفاء وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بحالات اختناق، ورغم ذلك تمكنت من السيطرة على الحريق الذي طال مستودعين داخل السوق.



إصابة ٤ صحفيين بالاختناق



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تعامل مع 4 إصابات بالاختناق لصحفيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عز الدين الشخشير من منطقة بلاطة البلد، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وبعد انسحابها بوقت قصير، أعادت قوات الاحتلال اقتحام نابلس من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة منازل في البلدة القديمة في المدينة، واعتقلت الشابين: عبد الله السايح ومحمد الدبيك.