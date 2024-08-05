اغتيال صحفي في المكسيك برصاصات مجهولة

ياسر رشاد - القاهرة - قتل الصحفي المكسيكي أليخاندرو مارتينيز نوغيز برصاص مجهولين في ولاية غواناخواتو داخل المكسيك، رغم خضوعه لحماية الشرطة، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأفادت إدارة الأمن في مدينة سيلايا، بأن مارتينيز نوغيز المتخصص في أخبار الشرطة، كان عائدا من مهمة صحافية، مع حراسه الشخصيين.

وأضافت الإدارة في بيان أن "مسلحين يستقلون شاحنة صغيرة لحقوا بهم وأطلقوا النار من أسلحتهم على السيارة التي خصصتها البلدية لنقل الصحفي ومرافقته".

وتوجه الشرطي الذي كان يقود السيارة إلى المستشفى بسرعة، لكن الصحافي الذي أصيب برصاصة في الرأس فارق الحياة، فيما أصيبت أيضا امرأة كانت تقود سيارة أخرى خلال إطلاق النار