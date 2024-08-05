ديبي تتحول الى إعصار من الفئة الاولى بفلوريدا

ياسر رشاد - القاهرة - اشتدت العاصفة الاستوائية "ديبي" لتتحول إلى إعصار من الفئة الأولى قبل وصولها المتوقع إلى ساحل الخليج في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين.

وارتفعت السرعة القصوى للرياح التي تحملها العاصفة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون، بحسب موقع "إن بي سي نيوز"، إلى 75 ميلًا في الساعة ويتحرك شمالًا بسرعة حوالي 12 ميلًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يستمر إعصار ديبي في التعزيز قبل أن يصل إلى ساحل بيج بيند اليوم الاثنين، ثم يضعف بعد تحركه إلى الداخل عبر شمال فلوريدا وجنوب جورجيا، حسب ما ذكره مركز الأعاصير الأمريكي.

ومن المتوقع أن يجلب الإعصار أمواجًا يصل ارتفاعها ما بين 2 إلى 10 أقدام في مناطق معينة وأمطارًا غزيرة حتى صباح الجمعة.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن كميات الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ديبي، قد تؤدي إلى فيضانات كارثية في فلوريدا وكارولينا الجنوبية وجورجيا.

وقال مركز الأعاصير إن أجزاء من وسط وشمال فلوريدا وجنوب شرق كارولينا الشمالية، قد تشهد هطول أمطار تتراوح بين 6 و12 بوصة، مع احتمال هطول ما يصل إلى 18 بوصة.

كما قد تشهد أجزاء من جنوب شرق جورجيا وكارولينا الجنوبية هطول أمطار، تتراوح بين 10 و20 بوصة، مع احتمال هطول ما يصل إلى 30 بوصة في بعض المناطق.