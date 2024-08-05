استشهاد لبنانيان في قصف إسرائيلي على الجنوب

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت مناطق في لبنان لقصف إسرائيلي غاشم، اسفر عن استشهاد مواطنان لبنانيان، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد استهدف القصف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد مواطنين جراء الغارة، أحدهما يعمل مسعفا في كشافة الرسالة.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاستطلاعية تحلق في سماء جنوب لبنان بشكل مكثف منذ صباح اليوم.

يذكر أن تصاعدت الأحداث في الشرق الأوسط بعد اغتيال دولة الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتوعدت إيران وحماس وحزب الله بالرد على الدولة العبرية الغاشمة خلال ايام، فيما تستعد إسرائيل لضربة استباقية لإيران في حالة تأكيد ردها.