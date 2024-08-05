الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا غرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم، وفقا ل"وفا".

وأفاد عبد الله اللحام لمراسلنا، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "بئر عونه" شمال شرق بيت جالا، وهدمت منزل عائلته المكون من طابق وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، وهي المرة الثانية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعتهم من اخراج بعض المقتنيات من داخل المنزل، قبل ان تشرع بهدمه.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.