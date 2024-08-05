أدرعي زعم قصف مستودع أسلحة لحزب الله في كفركلا: مسيّرة مفخخة عَبَرت من لبنان سقطت في مالكيا

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، قصفت طائرات حربيّة مستودع أسلحة وبنى تحتيّة عدّة تابعة لـ"حزب الله" في ​كفركلا​ جنوب لبنان. كما قصفت القوّات بالمدفعيّة نحو مناطق شبعا وراشيا الفخار في جنوب لبنان".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "متابعةً للإنذارات الّتي تمّ تفعيلها في وقت سابق اليوم في منطقة الجليل الغربي، فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوّي عَبَر من لبنان"، موضحًا أنّ "الحادث انتهى، وتمّ تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عمليّة الاعتراض". وادّعى أنّ "مسيّرة مفخّخة اخترقت من لبنان، سقطت في منطقة مالكيا، من دون وقوع إصابات".