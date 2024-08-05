أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن الولايات المتحدة صادقت على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو الإسرائيلي، مشيرة إلى قنابل "Mark 83" التي يبلغ وزنها نصف طن. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المصادقة على إرسال قنابل "Mark 83" اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.

كانت هذه تفاصيل خبر "اسرائيل هيوم": أميركا صادقت على إرسال شحنة قنابل تزن الواحدة نصف طن لسلاح الجو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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