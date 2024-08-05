قائد الحرس الثوري الإيراني: عندما يتلقى الصهاينة ردا قويا وقاصما سيعلمون أنهم مخطئون

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أنه طعندما يتلقى الصهاينة ردا قويا وقاصما سيعلمون أنهم مخطئون"، لافتا الى ان "الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه وسيتلقى ردا قاصما".
وشدد سلامي على ان "استشهاد المستشار العسكري زاهدي أوصلنا إلى عملية الوعد الصادق التي كانت استثنائية ومهمة في قلب كيان يدعي القوة".
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