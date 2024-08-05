قتيل وجريح خلال مصالحة بينهما تطورت إلى تلاسن وإطلاق نار في صور

تحوّلت مصالحة بين شخصين في مدينة ​صور​، كان وقع بينهما إشكال منذ فترة، إلى تلاسن ومن ثمّ إطلاق نار، ما أدّى إلى مقتل أحدهما وإصابة الثّاني بجروح خطيرة، نُقل على اثرها إلى أحد مستشفيات صور.

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