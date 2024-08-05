إرجاء زيارة البطريرك العبسي الى دير المخلص غدا بسبب الأوضاع

أعلنت أمانة سر الرئاسة العامة للرهبانية الباسيلية المخلصية "تأجيل زيارة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي إلى دير المخلص غدا".

وقالت في بيان: "نظرا للأوضاع الأليمة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، تم تأجيل زيارة غبطة أبينا البطريرك إلى دير المخلص، التي كانت مقررة في عيد تجلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في ٦ آب ٢٠٢٤ عيد دير المخلص، الى وقت لاحق يتم الإعلان عنه في حينه. نتقدم بالشكر الجزيل لغبطته على دعمه ومحبته المستمرة، ونسأل الله أن يفيض بركاته على لبنان وشعبه ليخرج من هذه المحنة أقوى وأصلب.نرجو من الجميع تفهم الظروف".

ووزعت برنامج العيد على الشكل الاتي:

الاثنين ٥ آب الساعة السادسة مساء: صلاة الغروب مع الغربنية

الثلثاء ٦ آب الساعة العاشرة: القداس الأول يحتفل به رئيس الدير الاب شارل ديب، الساعة السادسة مساء: القداس الاحتفالي يحتفل به الاب العام الأرشمندريت أنطوان ديب تخدمه جوقة الإكليريكية الكبرى بالاشتراك مع جوقة شبيبة المخلص".

وختم البيان:"حفظ الله لبنان وأيناءه، وأعاد إليه السلام والأمان".