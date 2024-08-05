وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن هجوم إيران و"حزب الله" اللبناني على إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين.

ونقل الموقع عن مصادر له قولها إن بلينكن قال إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام".

ووفقا للمصادر، فقد أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم المحتمل، لكنه أكد أنه قد يبدأ خلال 24-48 ساعة المقبلة.

ولفت الموقع إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع أن زيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة تستهدف “أغراضاً دفاعية بحتة”.