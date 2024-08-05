الصين تصدر إنذارين لمواجهة السيول الجبلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت الصين، إنذارين باللونين البرتقالي والأصفر لمواجهة السيول الجبلية.

وشمل الإنذار باللون البرتقالي الذي أصدرته وزارة الموارد المائية الصينية والهيئة الصينية للأرصاد الجوية بعض الخليج 365 في لياونينغ وهيلونغجيانغ بعد التوقّعات بأن تضربها سيول جبلية.

كما أصدرت الهيئتان إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة السيول الجبلية في بعض أجزاء من لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ وسيتشوان ويوننان وشيتسانغ.

وحثت الهيئتان السلطات المحلية بتعزيز إجراءات المراقبة في الوقت الفعلي والتحذير من الفيضانات واتخاذ استعدادات بشأن إجراءات الإخلاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية الصينية، أن تشهد بعض الخليج 365 هطول أمطار يصل منسوبها إلى 180 ملم خلال 24 ساعة.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط