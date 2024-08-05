مجموعة الدول السبع تدعو إلى التهدئة في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، في ختام اجتماع عقد عبر الفيديو، ” ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي مبادرة أو خطوات من شأنها أن تعوق مسار الحوار والاعتدال وتفضي إلى تصعيد جديد”، مضيفًا أن وزراء الخارجية أكدوا أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تكثيف المساعدات الإنسانية.

وأعرب الوزراء، بعد مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، عن قلقهم الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بتحويل الوضع الحالي إلى أزمة إقليمية.

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