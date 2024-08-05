بايدن يعقد اجتماعاً للأمن القومي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم الإثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.



وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيتحدث مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين.