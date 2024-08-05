باكستان: نراقب تطور الأوضاع الأمنية في بنجلاديش عن كثب

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت باكستان أنها تراقب تطور الأوضاع الأمنية في بنجلاديش عن كثب، وناشدت رعاياها توخي الحذر والتواصل بشكل مستمر مع المفوضية العليا لباكستان في العاصمة البنغالية (دكا).

ونقل راديو باكستان اليوم الاثنين عن المفوض السامي الباكستاني في بنجلاديش سيد أحمد معروف، قوله: "إن سلامة المواطنين الباكستانيين تأتي في المرتبة الأولى لدى المفوضية"، مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع الرعايا الباكستانيين في بنجلاديش لاسيما الطلاب، وأن المفوضية ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامتهم.

يأتي ذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين المطالبين بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.. علما بأن بنجلاديش شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.

ويشمل النظام الجديد تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة من بينها أفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 والسيدات والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة.