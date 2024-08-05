أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 584 ألفا و90 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 584 ألفا و90 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم لاثنين عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1180 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و417 دبابة و16 ألفا و286 من المركبات المدرعة و16 ألفا و286 من النظم المدفعية و1645 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و910 من أنظمة الدفاع الجوي و2414 من صواريخ كروز و365 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2737 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و22 ألفا و94 من المركبات وخزانات الوقود و13 ألفا و122 طائرة بدون طيار".

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني ميكولا أوليشوك، أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وقال أوليشوك - في بيان نقلته (يوكرين فورم) اليوم - "في ليلة الاثنين الموافق 5 أغسطس، دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 24 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" في 7 مناطق من أوكرانيا".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي هاجم البلاد بطائرات بدون طيار قتالية من طراز "شاهد" من مناطق بريمورسكو-أختارسك وكورسك الروسيتين بينما اكتشفتها قوات الهندسة التابعة للقوات الجوية وتعقبت 24 طائرة بدون طيار قتالية، مشيرا إلى أنه تم إسقاط جميع هذه الطائرات بواسطة مجموعات إطلاق متحركة من قوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية في مناطق كييف وفينيتسا وكيروفوهراد وخاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك.

وفي إقليم دونيتسك الأوكراني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية للإقليم فاديم فيلاشكين، أن شخصا لقى حتفه بينما أصيب 3 آخرون؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال فيلاشكين - في تصريح نقلته (يوكرين فورم) -: "إن الروس قتلوا على مدار أمس الأحد أحد سكان إقليم دونيتسك، وبالتحديد في بلدة هروديفكا، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف المسؤول الأوكراني أنه في الإجمالي، قتل ما لا يقل عن 2121 شخصا وجرح 5558 آخرون في إقليم دونيتسك، بينما لا تشمل هذه الأرقام عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.