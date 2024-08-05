إصابات وحرائق بمستوطنات إسرائيلية جراء استهدافها بصواريخ ومُسيرات

ياسر رشاد - القاهرة -

أطلق الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في نحو 10 بلدات شمال فلسطين المُحتلة، عقب تنفيذ منظومة القبة الحديدية عمليات اعتراض لعدة صواريخ انطلقت من لبنان.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن شخصين أُصيبا أحدهما في حالة خطيرة؛ جراء سقوط صاروخ في منطقة وادي الحولة، بينما اندلعت حرائق في مناطق متفرقة في اتجاه الجليل الأعلى والمستوطنات الأخرى.

وذكر المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، أن المناطق التي تم تفعيل صفارات الإنذار فيها هي كفر جلعادي، كفار يوفال، معيان باروخ، تل حاي، كريات شمونة، راموت نفتالي، ديشون، يفتاح، ملكيا، المركز الإقليمي مداخل الحرمون.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تسلل طائرات مُسيرة وسقوط إحداها في مستوطنة "أيليت هاشاحر" شمال إسرائيل.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات تزعم اندلاع النيران في المستوطنة الإسرائيلية "أيليت هاشاحر"، ووجود إصابات جراء سقوط طائرة مُسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية.