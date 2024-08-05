كوريا الجنوبية تحث رعاياها في لبنان وإسرائيل على المغادرة بأسرع وقت ممكن

ياسر رشاد - القاهرة -

حثت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية رعاياها المتواجدين في لبنان وإسرائيل على المغادرة بأسرع وقت ممكن، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ونصحت الخارجية الكورية- وفق هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الاثنين مواطنيها المقيمين في لبنان وإسرائيل بالمغادرة فورا باستخدام الرحلات المتاحة، لاسيما أن بعض شركات الطيران علقت بالفعل رحلاتها في المنطقة.

وأصدرت الوزارة تعليمات للبعثات الدبلوماسية ببذل قصارى الجهود؛ لضمان سلامة الرعايا الكوريين الجنوبيين ومراقبة الوضع في منطقة الشرق الأوسط عن كثب.

وتأتي هذه التطورات بعد الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية (بيروت) مؤخرا وأسفرت عن مقتل القيادي العسكري في جماعة "حزب الله" اللبنانية فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، بالعاصمة الإيرانية (طهران).