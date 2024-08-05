مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين إثر وقوع فيضانات جنوب غربي الصين

ياسر رشاد - القاهرة -

لقي 8 أشخاص مصرعهم وفُقد 19 آخرون؛ إثر وقوع فيضانات مفاجئة وانهيار طيني في مدينة كانجدينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، بأن الفيضانات التي بدأت، أمس الأول السبت، أدت إلى انهيار جسر ما تسبب في سقوط أربع مركبات وتدمير منازل في قرية ريدي، الواقعة في وادٍ على ارتفاع 1300 متر فوق مستوى سطح البحر، بينما يبلغ ارتفاع الجبال القريبة أكثر من 5 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.

الصين تخزن السلع تحت الأرض

أفادت بيانات وتحليلات خبراء بأن الصين تعمل بقوة على تخزين كميات كبيرة من مختلف أنواع السلع، معظمها يتم بطريقة سرية.

وتشير مجلة إيكونوميست إلى مخزونات هائلة من الحبوب والغاز الطبيعى والنفط، ما يشير إلى مخاوف من وجود مشكلات فى المستقبل.

والعام الماضى، زادت واردات الصين من المواد الأساسية بنسبة بلغت 16٪.

ونظرًا للصعوبات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فإن هذا لا يعكس نموًا فى الاستهلاك، ويبدو أنها تخزن هذه المواد بوتيرة سريعة، رغم أن السلع الأساسية باتت باهظة الثمن.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز على 82 اقتصادًا، هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.1٪ فى الربع الثانى، وهى نسبة أقل من العام السابق، بسبب ضعف الطلب الاستهلاكى.