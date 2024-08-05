صحف قطر: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت صحيفتا "الشرق" و"الوطن" القطريتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

فمن جهتها، ذكرت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "العربدة الإسرائيلية والأمن الإقليمي" - أنه كلما اقتربت جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة من دفع أطراف الحرب في غزة نحو التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف ما يجري هناك من عمليات إبادة جماعية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، قطع الاحتلال الإسرائيلي الطريق أمام هذه المساعي الجادة، بالقيام بأفعال تقود إلى توسيع دائرة الصراع بما يشعل المزيد من الحرائق في المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي للخطر.

وأشارت إلى أن الاتصالات المستمرة والحراك الدبلوماسي المكثف إقليميا ودوليا لاحتواء التطورات الخطيرة بالمنطقة، والسعي لخفض حدة التوتر ومنع اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في المنطقة، يصعب التكهن بنتائجه في ظل التغاضي الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في المنطقة.

وفي افتتاحيتها تحت عنوان "حرب انتقام".. أوضحت صحيفة "الوطن" أن الرهان على الفشل أو التعب أو الاستسلام والانسحاب هو رهان إسرائيلي فاشل، من خلال التلويح بما يسمى الضغط العسكري، والمباهاة باغتيال الفلسطينيين، لأن المقاومة، ومن خلفها الشعب الفلسطيني، ضربوا أروع الأمثلة في الصمود، رغم النكبات والأزمات والجوع والمرض والشهادة، وهدم المنازل ونقص الخدمات والمساعدات وانقطاع المياه والكهرباء، ورحلة النزوح التي تؤكد على نكبة دائمة للشعب لم تتوقف منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن إسرائيل تدرك جيدا أنها تخوض حرب انتقام ضد الشعب الفلسطيني، وهي ماضية بها في محاولة لإبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، الذين ينظر إليهم العالم اليوم بصمت، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه الإبادة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن القوات داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت 8 فلسطينيين، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل واحتجزت أصحابها، واعتقلت فلسطينيا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة تنقل المواطنين.