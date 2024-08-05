شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يلعب دورا مهما فى دعم وتمكين الشباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي دورا بارزا في دعم وتمكين الشباب من خلال خلق بيئة محفزة لهم على المشاركة السياسية والمجتمعية ليكون لهم دور فاعل في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن تحقيق التمكين الاقتصادي.

ويعمل التحالف الوطن منذ انطلاقه على دعم الخدمات التعليمية المقدمة للشباب، بالإضافة إلى إطلاق عدد من برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك إشراك الشباب في عملية التنمية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتقديم الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع.

ونجح التحالف خلال الفترة الماضية في تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة التطوعية، والاجتماعية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة في محاولة جادة لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب المصري، حيث أطلق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف المجالات، مثل ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، بهدف تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم.

كما أتاح التحالف الوطن للعمل الأهلي التنموي ، للشباب فرصة الحصول على قروض ومنح لتمويل مشاريعهم، هذا إلى جانب تقديم الدعم المادي المباشر للأسر المحتاجة، وزيادة فرص العمل للشباب.