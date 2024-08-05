هبوط الأسواق العربية على وقع التوترات الجيوسياسية وتعثر الأسهم العالمية

تراجعت أسهم الأسواق العربية خلال تداولات اليوم ، متأثرة بالإضطربات الجيوسياسية، والهبوط الحاد الذي تشهده الأسواق الآسيوية، والتذبذب في أسعار النفط والذهب. وتصدر "سوق دبي المالي" التراجعات بنسب تجاوزت 4%، تلاه سوق الأسهم السعودية بتراجع تجاوز 3%.

هذا وتفاقمت موجة بيع الأسهم اليوم مع تنامي المخاوف من تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الركب بدعمه للاقتصاد الأميركي المتباطئ، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في السندات. وانخفضت الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي مع تسعير المتداولين لمزيد من الزيادات المحلية في أسعار الفائدة. كما تُثار مخاوف المستثمرين من التوترات في المنطقة وسط تقارير تفيد بأن إيران قد توجه ضربة إلى إسرائيل للانتقام من اغتيالات مسؤولين في حزب الله وحماس.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 4% مع هبوط الأسهم الكبرى بقيادة شركة "إعمار" 8% و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنحو 4.5%، بتداولات مرتفعة. كما تراجعت أسهم "إعمار للتطوير" بنسبة 8%، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2%.

وخسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5%، وكانت أكبر التداولات على أسهم كل من شركة "العالمية القابضة" وتراجعت أسهمها بنسبة 1.2%، وأسهم "كيو القابضة" وتراجعت بنسبة 4.2%، و"أدنوك للغاز" وتراجعت بأكثر من 5%.

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي في السعودية بنسبة تجاوزت 3% خلال تداولات اليوم وهو أكبر نسبة تراجع منذ 2022، ليعمق بذلك الخسائر التي مني بها خلال جلسة أمس الأحد والبالغة 2.4%.

وتراجعت كافة الأسهم المدرجة في السوق باستثناء أسهم شركتي "طباعة وتغليف" و"الاتحاد".

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 2.8%، ووصل إلى 27718 نقطة ، لكنه مازال مرتفعاً منذ بداية العام بنسبة 11%.

كانت أغلب الشركات التي جرى تداولها في السوق متراجعت، باستثناء ثبات أسهم 65 شركة، مع ارتفاع أسهم 3 شركات. وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار في كبرى البنوك المصرية إلى 49.2 جنيه وهو أعلى سعر منذ 11 مارس الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري.