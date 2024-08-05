الخارجية الإيرانية: لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي وسندافع عن أمننا وأمن أصدقائنا ومنطقتنا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أنه "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي وسندافع عن أمننا وأمن أصدقائنا ومنطقتنا"، معتبرا ان "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ينتهك القوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي محاسبة المعتدي".

وشدد كنعاني على انه "اتخذنا الإجراءات الحقوقية والسياسية اللازمة ونتوقع من مجلس الأمن موقفا، وطهران لديها الحق في تأديب الكيان الصهيوني وردعه وإيقاف جرائمه"، مؤكدا انه "لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها".

ولفت الى "اننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا الوطني وسيادتنا على أراضينا، وعلى العالم أن يندد بالإرهاب ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني".