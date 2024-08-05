"واللا": الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات غير مسبوقة على قواعده بطائرات مسيّرة وصواريخ

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر إسرائيليّة، أنّ ضربة غير متناسبة من قبل طهران ومن تصفهم بـ"وكلائها"، ستؤدّي لمهاجمة أهداف في عمق إيران واليمن ولبنان.

وكشفت أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لهجمات غير مسبوقة على قواعده بطائرات مسيّرة وصواريخ، موضحةً أنّ الجيش الإسرائيلي يتأهّب لهجمات على أهداف من المنطقة الحدودية إلى حيفا وتل أبيب، وتدمير بنى تحتيّة.