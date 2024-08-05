نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر إسرائيليّة، أنّ ضربة غير متناسبة من قبل طهران ومن تصفهم بـ"وكلائها"، ستؤدّي لمهاجمة أهداف في عمق إيران واليمن ولبنان.
وكشفت أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لهجمات غير مسبوقة على قواعده بطائرات مسيّرة وصواريخ، موضحةً أنّ الجيش الإسرائيلي يتأهّب لهجمات على أهداف من المنطقة الحدودية إلى حيفا وتل أبيب، وتدمير بنى تحتيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر "واللا": الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات غير مسبوقة على قواعده بطائرات مسيّرة وصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.