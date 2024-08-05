اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء في جدة لبحث الجرائم الإسرائيلية واغتيال هنية

أعلنت "​منظمة التعاون الإسلامي​"، أنّها "ستعقد اجتماعًا استثنائيًّا مفتوح العضويّة للجنة التّنفيذيّة على مستوى وزراء الخارجيّة، لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضدّ ​الشعب الفلسطيني​، بما فيها جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​اسماعيل هنية​، واعتداءاته على سيادة ​إيران​؛ وذلك يوم الأربعاء 7 آب 2024 في مقرّ الأمانة العامّة للمنظّمة في ​جدة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الاجتماع ينعقد في ظلّ استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشّعب الفلسطيني ولاسيّما في ​قطاع غزة​، الّتي أدّت حتّى الآن إلى ارتقاء أكثر من 40000 شهيد وإصابة ما يزيد عن 91000 مواطن فلسطيني، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وتدمير الأعيان المدنية بما في ذلك 430000 منزل، فضلًا عن البنية التحتيّة والمرافق الصحيّة والتّعليميّة وأماكن العبادة والمواقع التّاريخيّة؛ وتهجير ما يقارب من مليوني فلسطيني عن بيوتهم".