افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، بانه" بعد توجيه مصلحة حماية المستهلك في الشمال لإنذاراتٍ متكرّرة لسوبرماركت (ع. م.) في محلّة أبي سمرا بسبب عدم مراعاته للشروط الصحّيّة وبيعه مواد منتهية الصّلاحيّة، وبعد عدم امتثاله لتلك الإنذارات، قامت دوريّة من أمن الدولة في الشمال – مكتب طرابلس، بختم السوبرماركت بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء".

كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة تختم بالشمع الاحمر سوبرماركت في محلّة أبي سمرا لم يمتثل لإنذارات وزارة الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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