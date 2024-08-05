رئيسة وزراء بنجلاديش تغادر على متن مروحية عسكرية إلى الهند

ياسر رشاد - القاهرة -

غادرت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد العاصمة البنجالية (دكا) اليوم الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى ولاية البنجال الغربية في الهند.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "دكا تريبيون" البنجالية أن الشيخة حسينة غادرت من مقر إقامتها الرسمي حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي برفقة شقيقتها الصغرى الشيخة ريحانة إلى "مكان أكثر أمانا".

وقالت مصادر إن الشيخة حسينة وشقيقتها توجهتا إلى ولاية البنغال الغربية في الهند .. مشيرة إلى أنها كانت تنوي تسجيل خطاب قبل مغادرتها لكن لم تسنح لها الفرصة للقيام بذلك.