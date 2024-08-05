أكسيوس: بلينكن أبلغ مجموعة السبع بهجوم إيراني محتمل خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد تبدآن مهاجمة إسرائيل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال، قولهم، إن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله إسرائيل، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.

وأشارت المصادر، إلى أن بلينكن أبلغ مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات على إسرائيل، لكنه شدد على أنها قد تبدأ خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، أي في وقت مبكر من يوم الإثنين

قائد الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال سيتلقى ردًّا قاسيًا على اغتيال إسماعيل هنية

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى ردًّا قاسيًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، بحسب تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في حساباته باغتيال إسماعيل هنية.

يُذكر أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، تم اغتياله في إيران الأربعاء الماضي، عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.