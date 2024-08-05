الخارجية الإيرانية: سنرد على إسرائيل وفق القوانين والأعراف الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على أراضيها.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها، أن إيران ستدافع بشكل مستمر عن أمنها وأمن أصدقائها ومنطقتها.

وصرحت الخارجية الإيرانية، في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنه يوجد عدد من الدول تواصلت مع طهران في هذه الظروف المعقدة في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن بلاده لا تسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة، مشيرًا إلى توظيف إيران جهودها الدبلوماسية من أجل وقف الحرب.

وأفاد كنعاني، أن الرد الإيراني على إسرائيل ردنا سيكون في إطار القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أن طهران لا تحتاج إلى إرسال الرسائل عبر الوسطاء إلى إسرائيل التي لا تعترف بشرعيتها.

وطالب كنعاني، بعدم التشكيك في حق إيران ا في معاقبة المعتدي وفقا للقواعد والقوانين الدولية

أكسيوس: بلينكن أبلغ مجموعة السبع بهجوم إيراني محتمل خلال ساعات

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد تبدآن مهاجمة إسرائيل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال، قولهم، إن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله إسرائيل، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.

وأشارت المصادر، إلى أن بلينكن أبلغ مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات على إسرائيل، لكنه شدد على أنها قد تبدأ خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، أي في وقت مبكر من يوم الإثنين