شهيدان وإصابات في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد 4 أغسطس 2024، استشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية ليل أمس على بلدة دير سريان جنوب لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الغارة التي شنها العدوان الاسرائيلي امس على بلدة دير سريان، ارتفعت الى شهيدين بعد إبلاغ مستشفى النبطية عن شهيد نقل اليها وهو في العقد السادس من العمر متأثرا بجروحه.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ ليلا غارة جوية، استهدفت أطراف منطقة المحمودية في قضاء النبطية، ما أدى الى أضرار مادية جسيمة.

المصدر : وكالات