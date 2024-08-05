رئيسة وزراء بنجلاديش تقدم استقالتها وتغادر إلى الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

تقدمت، رئيسة الوزراء في البنجلاديش، الشيخة حسينة واجد، اليوم الاثنين، باستقالتها من منصبها، وذلك في ظل استمرار تظاهرات حاشدة تطالب برحيلها منذ أيام.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الشيخة حسينة واجد، توجهت إلى الهند مباشرة عقب استقلالها مروحية عسكرية.

وسقط عشرات القتلى خلال التظاهرات الحاشدة التي تطالب برحيل حسينة منذ أيام، حيث تداولت وسائل الإعلام صورًا وفيديوهات تظهر استخدام قوات الشرطة للقوة الغاشمة في تعاملها مع المحتجين.

وخلال موجة التظاهرات قطعت الحكومة خدمات الإنترنت عن البلاد، مما صعب رصد كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين.