بعد استقالة الشيخة حسينة.. رئيس أركان الجيش في بنجلاديش يوجه كلمة لمواطنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ)

من المقرر أن يوجه رئيس أركان الجيش في بنجلاديش، الجنرال واكر الزمان، كلمة للأمة عند حوالي الساعة 3 بعد ظهر اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته صحيفة "دكا تريبيون" اليومية التي تصدر في دكا باللغة الانجليزية.

وأكدت تلك المعلومات، هيئة العلاقات العامة في بنجلاديش، حيث أفادت بأن قائد الجيش حث المواطنين على التحلي بالصبر حتى ذلك الحين.

غادرت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة المقر الرسمي لاقامتها اليوم الاثنين على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها شقيقتها الصغرى الشيخة ريهانا، حسبما ذكرت صحيفة دكا تريبون.

وقالت مصادر إنهما توجها إلى ولاية بنغال الغربية بالهند.

وكان المتظاهرون في بنجلاديش قد أعلنوا في وقت سبقهم نيتهم تنظيم مسيرة إلى عاصمة البلاد اليوم الاثنين للضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لتقديم استقالتها، متحدين بذلك حظر التجوال المفروض في أنحاء البلاد

وكانت السلطات في بنجلاديش قد شددت حظر التجول في كل أنحاء البلاد أمس الأحد ، وذلك بعد مقتل العشرات، ومن بينهم 11 شرطيا، في موجة جديدة من أعمال العنف.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد يوم من دعوة المتظاهرين إلى "عصيان مدني" في أنحاء البلاد للمطالبة بالإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال أمر صادر عن وزارة الداخلية إن "حظر التجول سيظل ساريا حتى إشعار آخر من الساعة السادسة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) في كل المدن والأقسام والمقاطعات والمناطق البلدية والمناطق الصناعية والبلدات في جميع أنحاء بنجلاديش".